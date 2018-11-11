В Варшаве проходит марш в честь столетия независимости Польши

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В Варшаве проходит марш в честь столетия независимости Польши

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Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

На улицы Варшавы вышло более 200 тысяч человек, чтобы отпраздновать юбилей обретения свободы.

Более 200 тысяч, а по некоторым данным, более 250 тысяч человек принимают участие в марше в ознаменование 100-летия независимости Польши, который проходит в Варшаве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечают в агентстве, на улицах польской столицы сейчас фактически проходит сразу три марша. Все по одному и тому же маршруту. Первый — государственный, организованный президентом Анджеем Дудой, вместе с ним марш левых сил, организованный антифашистами, и марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря.

При этом последние, по сообщениям СМИ, ведут себя достаточно агрессивно, постоянно провоцируя стычки с антифашистами, и жгут флаги Евросоюза.

11 ноября один из самых почитаемых праздников в Польше, он приурочен к обретению независимости в 1918 году.

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