В "Роскосмосе" рассказали, когда запустят "Ангару" повышенной грузоподъёмности

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своём твиттер-аккаунте, что первый запуск ракеты повышенной грузоподъёмности "Ангара-А5В" с космодрома Восточный состоится в 2026 году.
2. По #Восточный :— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.
2023 г. - начало эксплуатации 2-го стартового комплекса (СК) для РН Ангара легкого и тяжёлого классов;
2026 г. - начало лётных испытаний Ангары 5В с водородной ступенью;
2028 г. - начало эксплуатации 3-го СК для РН Союз-5 и РН сверхтяжёлого класса, в т.ч. с ПТК
Ранее заместитель гендиректора ЦНИИмаша — головного научного института "Роскосмоса" — Александр Медведев анонсировал запуск "Ангары-А5В" в 2025 году.
Запуски "Протона" и "Ангары" помогут закрыть финансовую дыру центра Хруничева, производящего тяжёлые ракеты. В Кремле заявили, что держат на контроле экономическое состояние производителя ракет.
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