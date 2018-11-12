В "Роскосмосе" рассказали, когда запустят "Ангару" повышенной грузоподъёмности

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В "Роскосмосе" рассказали, когда запустят "Ангару" повышенной грузоподъёмности

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Фото: © Министерство обороны РФ

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своём твиттер-аккаунте, что первый запуск ракеты повышенной грузоподъёмности "Ангара-А5В" с космодрома Восточный состоится в 2026 году.

Ранее заместитель гендиректора ЦНИИмаша — головного научного института "Роскосмоса" — Александр Медведев анонсировал запуск "Ангары-А5В" в 2025 году.

Запуски "Протона" и "Ангары" помогут закрыть финансовую дыру центра Хруничева, производящего тяжёлые ракеты. В Кремле заявили, что держат на контроле экономическое состояние производителя ракет.

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