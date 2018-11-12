СМИ: Данные о "шпионе" власти Австрии могли получить от Великобритании

Согласно сведениям газеты Kleine Zeitung, власти Австрии могли получить сведения об офицере, подозреваемом в шпионаже в пользу России, от спецслужб Великобритании.

Источник издания считает, что сообщение британских спецслужб о полковнике, "шпионившим в пользу России", должно было отдалить австрийское правительство от Москвы. Ведь ранее власти Австрии были настроены на диалог с Россией и не участвовали в массовой высылке российских дипломатов, как поступили другие западные государства после приписываемого российским спецслужбам нападения на Скрипалей в Солсбери.

Напомним, спецслужбы Австрии задержали отставного офицера армии. Его подозревают в том, что он якобы передавал России документы начиная с 1990-х. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён действиями Вены. По его словам, австрийская сторона должна была запросить информацию по инциденту у Москвы напрямую, а не разглашать её в СМИ.

Через несколько дней после задержания отставного полковника появилась информация, что о том, что другого высокопоставленного военного, сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом в Австрии (контрразведка), подозревают в передаче России информации, представляющей государственную тайну.