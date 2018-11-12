В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия в школах

В столице Камчатки отменили все занятия первой смены в школах и учреждениях дополнительного образования из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Также в сообщении уточняется, что занятия во всех детских садах города, равно как и занятия второй смены в школах, будут проходить согласно расписанию. Их распорядок работы не изменится из-за непогоды.

Ранее синоптики заявляли, что к берегам полуострова приближается мощный циклон. Ожидаются выпадение большого количества осадков и шквалистый ветер скоростью до 33–38 метров в секунду.

Ранее Лайф писал, что во Владивостоке из-за шторма "встали" трамваи и паромы.