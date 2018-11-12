Эксперты назвали регионы России с самой доступной арендой жилья

В России более 85% семей имеют собственное жильё и постоянно проживают в нём, однако ситуация с арендой по-прежнему стоит достаточно остро. При этом на севере дела обстоят значительно лучше, чем в южных регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что всего в трёх регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге — более половины семей из двух взрослых и двух детей могут арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохранив привычный уровень затрат. В остальных эта доля значительно ниже.

Далее по списку идут Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Иркутская области и Чукотский автономный округ. Здесь уже порядка 45% семей смогут арендовать себе метры для проживания и при этом оставить прочие расходы на привычном уровне.

Аутсайдеры рейтинга расположились на юге, а именно в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Республике Крым и Севастополе. Здесь доля семей, которые смогли бы безболезненно для бюджета снимать жильё и привычно тратить деньги, невелика и составляет всего около 20% от общего количества.

Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что северные регионы обладают бо́льшим объёмом жилищного фонда. А также более высокой рождаемостью на юге и большом потоке туристов, которые снимают жильё для отпусков.