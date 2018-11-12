В Мемфисе после ссоры неизвестные открыли стрельбу

В округе Шелби Мемфиса (штат Теннесси) неизвестные после ссоры открыли стрельбу, в результате чего два человека убиты, ещё четверо ранены. Об этом сообщается в воскресенье.

Как сообщается в "Твиттере" управления шерифа округа, конфликтная ситуация возникла в ходе азартной игры.

Жертвами оказались два молодых человека. Один из них скончался на месте, другой — в госпитале.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.