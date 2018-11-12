Украинские эксперты признали критическую зависимость Киева от топлива из России

Эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук выразил мнение, что в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов на Украине может случиться топливный коллапс.

— Он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется, — цитирует Корольчука "Обозреватель".

При этом эксперт добавил, что Москва экспортирует почти 60% топлива, поэтому, если ситуация изменится, для Киева это может иметь катастрофические последствия.

— Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов, — подчеркнул он.

Также Корольчук заявил, что РФ не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину.