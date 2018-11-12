В секторе Газа погибло шесть палестинцев при спецоперации израильской армии

Шестеро палестинцев были убиты, ещё как минимум 7 получили ранения во время спецоперации израильских войск на юге сектора Газа. Об этом сообщает WAFA.

Личности погибших не раскрываются, однако, по неподтверждённой информации от местных СМИ, среди погибших могли быть два командира бригады "Иззэддина аль-Кассама" — боевого крыла контролирующего Газу движения ХАМАС — и четверо сопровождавших их бойцов.

Отмечается, что израильские военные признали, что проводили на территории сектора Газа точечную операцию по устранению функционеров ХАМАС. Однако она переросла в полномасштабную перестрелку с боевиками и последующий авиаудар израильских ВВС. В Сети появились фотографии и видео с места событий.

Israeli assassins illegally enter Khan Younis in Gaza to murder political leaders & kill Palestinian citizens #ArmistaceDay100 pic.twitter.com/M0tBjNGWmZ — Days of Palestine (@DaysofPalestine) November 11, 2018

Палестинские СМИ сообщали, что в ходе столкновения был убит один спецназовец, второй получил ранения. Однако позже эту информацию опроверг один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус.

Ранее сообщалось о троих палестинцах, погибших в результате удара израильских военных на границе Газы.