Нетаньяху прервал визит во Францию из-за обострения ситуации в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху возвращается на родину из Франции, где проходят торжества в честь 100-летия окончания первой мировой войны, из-за роста напряжённости на границе с сектором Газа. Это заявление было опубликовано в официальном аккаунте премьера в Twitter.

— Из-за инцидентов, связанных с безопасностью в секторе Газа, премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль, — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что конфликт на юге сектора Газа начал вновь набирать обороты после спецоперации израильских военных, в которой погибло шесть палестинцев.