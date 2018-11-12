СМИ: Глава МВД Германии собирается уйти в отставку

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер собирается уйти в отставку с поста лидера Христианско-социального союза (ХСС), сообщает DPA, со ссылкой на партийные источники. Также 69-летний политик собирается покинуть должность министра.

Ожидается, что Зеехофер публично объявит о своей отставке на следующей неделе, а новый лидер партии будет избран на конференции в начале следующего года.

СМИ уже пророчили отставку Зеехофера этим летом, после того как он не мог найти общий язык с канцлером Ангелой Меркель по поводу мигрантов, прибывающих в ФРГ. Осенью демонстранты на акции "Вместе против расизма" требовали отставки главы МВД.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в 2021 году не будет претендовать на должность канцлера и место в бундестаге.