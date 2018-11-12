Светлана Лобода поразила немцев своим "опасным" декольте

Известная украинская певица Светлана Лобода поразила публику во время своего концертного тура по Германии.

Она вышла на сцену в Дюссельдорфе в максимально коротком чёрном мини-платье с выдающимся декольте. Видеозапись выступления Лобода выложила в своём "инстаграме".

В комментариях некоторые пользователи пытались поиронизировать по поводу открытости образа певицы и спрашивали — зачем вообще было одеваться. Другие же переживали, что у неё могло "что-нибудь" вывалиться, чего, к счастью, не случилось. Отмечается, что особая конструкция наряда уберегла Светлану от конфуза.

Тем временем журналисты считают, что тур по городам Германии неспроста был запланирован певицей, ведь несколько месяцев назад она родила ребёнка. Имя отца не раскрывается, однако многие полагают что это Тилль Линдеманн — вокалист легендарной рок-группы Rammstein.