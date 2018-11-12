Киркоров показал фотографии своей шестилетней дочери в свадебном платье

Известный Российский певец Филипп Киркоров представил широкой публике свою 6-летнюю дочь Аллу-Викторию в образе невесты. Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.
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Вчера , в Москве,состоялся дивный показ детской моды от @gyudashkina -@yudashkin_kids! Моя дочь @allavictoriyakirkorova - торжественно завершила его в роли невесты, в прошлом сезоне с этой ответственной и почетной миссией с блеском справилась очаровательная дочь @alla_orfey и @maxgalkinru -Лиза Галкина! Это было так трогательно было и мило. Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом , ставшем уже традицией!!! Ну и конечно родителей нашей Гали, @vyudashkin & @marinayudashkina . Спасибо за дочь!!
— Моя дочь торжественно завершила показ детской моды в роли невесты. Это было так трогательно и мило, — сказано в подписи к фотографии.
На фото девочка позирует в длинном белом платье с букетом в руках. Как пояснил Филипп, в таком виде она прошлась по подиуму на модном показе Валентина Юдашкина.
Примечательно, что годом ранее своей проходкой закрывала это же мероприятие другая, не менее известная девочка — Лиза Галкина.
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