Киркоров показал фотографии своей шестилетней дочери в свадебном платье

Известный Российский певец Филипп Киркоров представил широкой публике свою 6-летнюю дочь Аллу-Викторию в образе невесты. Фотографию он опубликовал на своей странице в Instagram.

— Моя дочь торжественно завершила показ детской моды в роли невесты. Это было так трогательно и мило, — сказано в подписи к фотографии.

На фото девочка позирует в длинном белом платье с букетом в руках. Как пояснил Филипп, в таком виде она прошлась по подиуму на модном показе Валентина Юдашкина.

Примечательно, что годом ранее своей проходкой закрывала это же мероприятие другая, не менее известная девочка — Лиза Галкина.