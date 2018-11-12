У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла

Читайте также

У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла

74

Флаг Греции. Фото: © Flickr/Michael

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в Ионическом море у берегов Греции. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 33 километрах к западу от острова Закинф и залегал на глубине 2 километра.

Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Это уже второе мощное землетрясение в этом регионе за последний месяц. Так, 26 октября из-за сильных подземных толчков были изменены маршруты некоторых авиарейсов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×