У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 балла

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в Ионическом море у берегов Греции. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 33 километрах к западу от острова Закинф и залегал на глубине 2 километра.
Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Это уже второе мощное землетрясение в этом регионе за последний месяц. Так, 26 октября из-за сильных подземных толчков были изменены маршруты некоторых авиарейсов.
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