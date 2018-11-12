Мэй заявила о готовности к "другим отношениям" с Россией

Она добавила, что нынешний уровень взаимоотношений Москвы и Лондона не устраивает Великобританию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что открыта для новых отношений с Россией, однако считает, что для этого Москве следует изменить своё поведение. Об этом сообщает агентство ТАСС.

— Мы остаёмся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные договоры и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, — цитирует агентство политика.

Мэй также заявила, что если Москва выберет другой путь для взаимоотношений, то Лондон поведёт себя "подобным же образом". При этом премьер добавила, что Великобританию не устраивает текущий уровень взаимоотношений двух стран.

Ранее стало известно, что Евросоюз отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по Brexit.