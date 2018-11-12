Сладкие налоги. В России могут ввести акцизы на газировку

Сладкие газированные напитки в России могут обложить акцизами. Такое предложение выдвинул экспертный совет при Правительстве РФ в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Об этом пишут "Известия".

Минимальный размер акциза, который предложили авторы документа, — 20%. Они считают, что такое увеличение стоимости газировки поможет в борьбе с новой проблемой России — ожирением — и будет стимулировать граждан переходить на более правильное питание.

Издание отмечает, что Минздрав поддерживает эту инициативу, поскольку сейчас в России ожирением, вызванным в том числе потреблением фастфуда и газированных напитков с избытком сахара, страдает около двух миллионов человек. И эта цифра растёт с каждым годом.

Ранее сообщалось, что из-за повышения налоговых ставок в России может резко подорожать пиво.