"Донецкая Республика" лидирует на выборах в парламент ДНР

Читайте также

"Донецкая Республика" лидирует на выборах в парламент ДНР

9

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Общественное движение "Донецкая Республика", возглавляемое Денисом Пушилиным, побеждает на выборах в парламент, набрав при этом 76,1% голосов.

Как отметили в пресс-службе ЦИК ДНР, всего обработано 76 процентов бюллетеней.

— Общественное движение "Донецкая Республика" — 76,1%, "Свободный Донбасс" — 23,9%", — указывается в сообщении Центризбиркома.

Напомним, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. В парламент пройдут 100 депутатов.

Ранее Лайф сообщал, что Денис Пушилин лидирует на выборах главы Донецкой Народной Республики.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×