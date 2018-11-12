"Донецкая Республика" лидирует на выборах в парламент ДНР

Общественное движение "Донецкая Республика", возглавляемое Денисом Пушилиным, побеждает на выборах в парламент, набрав при этом 76,1% голосов.
Как отметили в пресс-службе ЦИК ДНР, всего обработано 76 процентов бюллетеней.
— Общественное движение "Донецкая Республика" — 76,1%, "Свободный Донбасс" — 23,9%", — указывается в сообщении Центризбиркома.
Напомним, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. В парламент пройдут 100 депутатов.
Ранее Лайф сообщал, что Денис Пушилин лидирует на выборах главы Донецкой Народной Республики.
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