Глава МИД Британии отправится в Эр-Рияд, чтобы обсудить дело убитого Хашогджи

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить дело убитого журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает The Guardian.

— Он будет использовать эти встречи, чтобы чётко обозначить важность сотрудничества Саудовской Аравии с Турцией в проведении полного и заслуживающего доверия расследования смерти господина Хашогджи, — говорится в заявлении британского МИДа.

Также отмечается, что второй важной темой в повестке дня министра станет обсуждение мирного урегулирования военного конфликта в Йемене.

По словам дипломата, он рассчитывает найти поддержку среди первых лиц Саудовской Аравии, чтобы остановить кровопролитие.

Журналист Хашогджи работал обозревателем американской газеты Washington Post, с 2017 года он проживал в США. 2 октября пропал в Турции. Аудиозапись подтверждает, что, после того как зашёл в консульство 2 октября, он был убит и расчленён.

Ранее в Госдепе призвали саудовского принца наказать виновных в убийстве Хашогджи.