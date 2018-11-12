Журналисты посоветовали США арендовать у России самолёты для борьбы с пожарами

Российские самолёты-амфибии Бе-200 могут принести США пользу, поскольку американские города часто страдают от крупных природных пожаров. Об этом заявили в издании Asia Times.

Журналисты провели анализ ситуации с пожарами в Америке и пришли к выводу, что США могли бы перенять опыт борьбы с огненной стихией у России, Канады или Японии — в этих странах уже давно научились тушить крупные пожары при помощи авиации.

Отмечается, что самым подходящим самолётом для этих целей признали российский Бе-200. Лайнер обладает лучшими скоростными характеристиками, чем его конкуренты, однако его стоимость значительно ниже при схожей эффективности.

В издании уверены, что США могли бы взять российские самолёты в лизинг, несмотря на американские санкции, поскольку в Москве готовы пойти навстречу в этом вопросе.

Напомним, сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе.