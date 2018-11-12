В Норильске "боинг" совершил аварийную посадку

Следовавший из Москвы лайнер Boeing 737-800, принадлежащий компании NordStar, совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска. Никто из пассажиров не пострадал.
— Когда он заходил на посадку, сработал датчик выпуска закрылков. Посадка прошла благополучно, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.
Отмечается, что на борту "боинга" было 166 взрослых пассажиров, 20 детей, а также шестеро членов экипажа.
При этом в авиакомпании приняли решение о переносе на два часа обратного рейса, который был запланирован на 7:00 (3:00 мск).
Отмечается, что пассажиры вылетят в столицу резервным бортом.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени