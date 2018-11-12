Путин, Трамп, Макрон и Меркель обсудили в Париже ДРСМД и Сирию

Как заявили в Вашингтоне, у лидеров были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча.

Президент РФ Владимир Путин, глава США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили во время рабочего ланча в Елисейском дворце целый ряд тем, включая ситуацию в Сирии, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вопросы торговли и санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— В ходе ланча президент (Трамп) сидел вместе с президентом Путиным, президентом Макроном и канцлером Меркель, а также многими другими мировыми лидерами. Они обсудили ряд тем, включая ДРСМД, Сирию, санкции, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, Афганистан, Китай и КНДР. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча, — сказала представитель американского лидера.

Ранее Путин заявил, что ему удалось переговорить с Трампом в Елисейском дворце, куда Макрон пригласил на рабочий завтрак гостей, принимающих участие в мероприятиях в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом добавил, что возможности провести обстоятельную беседу у президентов США и РФ не было.