Цены на нефть Brent 12 ноября показывают уверенный рост

Стоимость нефти эталонных марок сегодня, 12 ноября, растут после того, как Саудовская Аравия заявила о планах уменьшить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце, информирует Dow Jones.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск выросли на $1,13 — до $71,31 за баррель. Накануне на торгах их стоимость уменьшилась на $0,47 (0,67%) и составляла $70,18 за баррель на момент закрытия торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть WTI сегодня утром увеличилась на $0,68 (1,13%) — до $60,87 за баррель. В конце прошлой сессии их стоимость опустилась на $0,48 (0,79%) — до отметки в $60,19.