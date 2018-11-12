Врачи рассказали о видах онкологии, которые успешнее всего лечат в России

В борьбе с раком российские онкологи лучше всего справляются с опухолями яичников у женщин и яичек у мужчин. Благодаря современным методам от таких видов рака вылечиваются около 80% пациентов, рассказал РИА "Новости" врач-онколог профессор Сергей Тюляндин.

— Герминогенные опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин, если мы говорим о солидных опухолях (лечатся наиболее успешно). Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удаётся вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы, — цитирует онколога агентство.

Ранее специалисты сообщали, что причиной заболевания онкологией может стать ночная работа, употребление алкоголя, а также подсластители, содержащиеся в газированных напитках. Минздрав России опубликовал рейтинг регионов, в которых врачи слишком поздно диагностируют рак пациентам.