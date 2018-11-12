Семь тысяч человек без отопления. Под Саратовом произошла авария на трубопроводе

Заполнение приостановлено, производится откачка воды для осуществления сварочных работ.

В городе Балаково Саратовской области произошла вторая за сутки авария на одном и том же участке теплосетей: в восьмиградусный мороз без отопления с 11 ноября остаются 25 домов и два социальных объекта, информирует местная администрация.

Повреждение произошло на магистральном трубопроводе центрального отопления диаметром 500 мм в Балакове накануне, в зону отключения попало 37 домов, в которых живёт около 6,8 тысячи человек, к вечеру тепло вернулось в 12 из 37 домов. В ночь на 12 ноября эта авария была устранена.

— Утром 12 ноября ... найден второй прорыв на трубопроводе 500 мм. Заполнение приостановлено, производится откачка воды для осуществления сварочных работ. В зоне отсутствия отопления остаются 25 домов, гимназия № 2, детсад № 64 и отделение почты, — отмечается в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

В администрации подчеркнули, что детсад будет работать штатно, температуру поддержат электрорадиаторами, а в гимназии уроки будут сокращены.

Уточняется, что в районе Балаково, где есть проблемы с отоплением, отсутствуют госучреждения здравоохранения.