В Чечне ликвидировали двух бандитов в ходе спецоперации

Во время задержания злоумышленники начали стрелять по машине сотрудников полиции и правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

В Урус-Мартановском районе Чечни силовики во время спецоперации ликвидировали двух предполагаемых участников бандформирования, оказавших вооружённое сопротивление. Как сообщает ТАСС, один из бандитов оказался несовершеннолетним.

— Личности установлены: первому 17 лет, второму — 34, оба жители Урус-Мартана, — уточнил собеседник агентства из силовых структур республики.

По его словам, во время задержания правонарушители начали стрелять по служебному автомобилю полицейских. Ответным огнём один из злоумышленников был уничтожен на месте, его сообщник скончался по дороге в больницу.