Лидирует Пушилин. В ДНР на выборах главы республики обработано 97,52% голосов

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Лидирует Пушилин. В ДНР на выборах главы республики обработано 97,52% голосов

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Аверин

На выборах главы Донецкой Народной Республики, состоявшихся накануне, 11 ноября, обработано уже 97,52% голосов. Об этом сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.

В голосовании лидирует Денис Пушилин — он набирает 60,9% голосов. Затем идут Роман Храменков (14,1%), Елена Шишкина (9,2%), Роман Евстифеев (7,8%) и Владимир Медведев (6,4%).

Согласно предварительным результатам выборов депутатов народного совета, движение "Донецкая Республика" набрало 72,74%, общественное движение "Свободный Донбасс" — 25,56%.

Были обработаны данные с 385 избирательных участков.

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