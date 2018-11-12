Лидирует Пушилин. В ДНР на выборах главы республики обработано 97,52% голосов

На выборах главы Донецкой Народной Республики, состоявшихся накануне, 11 ноября, обработано уже 97,52% голосов. Об этом сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.
В голосовании лидирует Денис Пушилин — он набирает 60,9% голосов. Затем идут Роман Храменков (14,1%), Елена Шишкина (9,2%), Роман Евстифеев (7,8%) и Владимир Медведев (6,4%).
Согласно предварительным результатам выборов депутатов народного совета, движение "Донецкая Республика" набрало 72,74%, общественное движение "Свободный Донбасс" — 25,56%.
Были обработаны данные с 385 избирательных участков.
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