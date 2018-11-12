Джонсон заявил, что Британия находится на грани капитуляции в переговорах с ЕС

Экс-министр назвал соглашение по Brexit самым большим провалом страны со времён потери Суэцкого канала.

Подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил Евросоюза на переговорах по Brexit, Великобритания соглашается стать "пустым местом" для ЕС. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон.

По оценке дипломата, предложение британского премьера Терезы Мэй по таможенному союзу с Брюсселем лишит Лондон возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами.

— Я действительно не могу поверить в это, но кажется, что это правительство находится на грани полной капитуляции. С каждым проходящим днём кажется, что мы становимся более трусливыми, — написал дипломат в авторской статье изданию The Telegraph.

Анализируя сложившуюся ситуацию, экс-министр заключил, что Британия добровольно принимает такие условия, которые могли бы быть навязаны зависимой колонии. Джонсон назвал соглашение по Brexit самым большим провалом со времён потери Суэцкого канала.

Ранее стало известно, что ЕС отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit. Ожидается, что королевство покинет состав Евросоюза 29 марта 2019 года.