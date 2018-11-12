При разрушительном пожаре в Калифорнии погиб 31 человек

Судьба ещё как минимум 228 человек остаётся неизвестной. Они пропали на севере штата.

Количество погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31 человека. О жертвах сообщает USA Today.

Уточняется, что пожар Camp, который бушует на севере штата, унёс жизни 29 человек. Ещё двое погибли из-за пожара Woolsey на юге Калифорнии.

При этом на севере штата пропало 228 человек.

Напомним, сейчас в Калифорнии борются с самым крупным пожаром в истории штата. Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе.