Установлены все железнодорожные опоры Крымского моста

Путепровод строится за счёт средств федерального бюджета в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".

Все железнодорожные опоры Крымского моста уже установлены, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг в эфире телеканала "Россия-24".

— Завершён один из, я считаю, главных этапов — мы установили все опоры, их всего 595 на мосту (307 — ж/д часть). Это очень сложный процесс, <...> там ещё очень сложные условия, — ветра сильные, сейсмика. Это всё требует от специалистов особых условий, — отметил он.

Крымский мост строится за счёт средств федерального бюджета в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года". В январе 2015-го Правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале того же года был заключён госконтракт на проектирование и строительство моста в Крым между Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж".

Автодорожная часть Крымского моста была запущена 15 мая, строительство железнодорожной части продолжается, открытие запланировано на 2019 год. Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем, необходимость в его строительстве появилась после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.