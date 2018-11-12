Глава Минфина Франции заявил, что Европа должна превратиться в "империю"

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Глава Минфина Франции заявил, что Европа должна превратиться в "империю"

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Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев

Министр сделал акцент на необходимости защитить Евросоюз от "незаконных" санкций США.

Глава Министерства финансов Франции Брюно ле Мэр заявил в интервью газете Handelsblatt, что необходимо сделать Европу "империей", похожей на Соединённые Штаты Америки и Китайскую Народную Республику.

Глава ведомства считает, что эта "империя" должна быть миролюбивой державой, основывающейся на принципах правового государства.

— Европа больше не должна бояться того, чтобы пускать в ход свою власть, — сказал министр.

Он сделал акцент на необходимости защитить Европейский союз от "незаконных" санкций США в отношении Ирана и "встать на пути у правительства Дональда Трампа".

— Здесь речь о том, чтобы чётко сказать США: мы — суверенный континент, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю, — подчеркнул ле Мэр.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать независимую от Америки "общеевропейскую армию".

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