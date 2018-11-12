Пхеньян раскритиковал Вашингтон и Сеул за проведение военных учений

Стороны призвали вернуться к "разумному поведению" и отказаться от "анахроничных" акций.

КНДР подвергла критике США и Республику Корея за возобновление совместных военных учений. Пхеньян призвал страны отказаться от подобных действий, поскольку они подрывают мир в регионе. Об этом пишет центральная северокорейская газета Nodong Sinmun.

В заявлении подчёркивается, что Вашингтону и Сеулу следует вернуться к "разумному поведению" и отказаться от "анахроничных" военных акций.

Южная Корея и США 6 ноября возобновили морские учения, проведение которых в июне было отменено после переговоров в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Манёвры продлятся две недели с участием более 500 военнослужащих, штурмовых вертолётов и бронетехники.