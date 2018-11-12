В Бурятии в баке с водой утонула девочка

Пока мать во дворе колола дрова, малышка уронила в ёмкость свою игрушку и захлебнулась, попытавшись её достать.

В Баргузинском районе Бурятии утонула в банном баке с водой годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Согласно сообщению следователей, 21-летняя мать занесла в дом металлический бак, чтобы он не лопнул при замерзании. Она вышла со двора примерно на 15 минут. Когда вернулась, то обнаружила дочь в ёмкости без сознания и пыталась привести её в чувство, но реанимация не принесла результатов.

Женщина вызвала врачей, но они смогли только констатировать смерть. По версии следствия, недавно научившаяся ходить девочка уронила в бак свою игрушку и захлебнулась, упав в ёмкость при попытке её вытащить.

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