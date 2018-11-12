Автобус с юношеской футбольной командой рухнул в 90-метровую пропасть в Перу

В Перу автобус с юношеской футбольной командой рухнул с автострады в 90-метровую пропасть, погибло по меньшей мере семь спортсменов в возрасте 13–14 лет. Как сообщило агентство EFE, трагедия произошла 11 ноября в регионе Амасонас.
Команду везли на матч в город Чачапояс. При страшном ДТП 10 мальчиков и женщина получили ранения и травмы и были доставлены в госпиталь. После оказания медицинской помощи большинство юных спортсменов отправили по домам, однако двое до сих пор находятся в больнице. В ближайшее время их перевезут в одну из клиник в Лиме.
Bus con 15 colegiales cae a un abismo en Chachapoyas (FOTOS)https://t.co/9OEGyaaHW9 pic.twitter.com/pixeglXZ7K— Diario Correo (@diariocorreo) 11 ноября 2018 г.
Причины автокатастрофы на данный момент неизвестны. Предварительно, страшное ДТП могло произойти из-за неудовлетворительного состояния дороги или автобуса.
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