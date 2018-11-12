Бензопила и монитор. Составлен топ самых странных вещей, забытых в метро Москвы

Все найденные на территории метрополитена предметы передаются на специальный склад и хранятся в течение шести месяцев.

В Московском метрополитене рассказали, что среди необычных вещей, забытых пассажирами за октябрь, были бензопила, монитор и хоккейная клюшка. Об этом информирует агентство "Москва".

— Почти 850 вещей пассажиры забыли в московском метро в октябре 2018 года — на 25% больше, чем в октябре 2017-го... Среди необычных вещей — карниз, монитор, бензопила, клюшка хоккеиста, обои, — приводит агентство слова представителя столичной подземки.

Жители и гости столицы также стали чаще забывать сезонные вещи: шапки, перчатки и зонты.

В пресс-службе подземки напомнили, что все найденные на территории метрополитена вещи передаются на склад забытых вещей и хранятся в течение шести месяцев с даты заявления о находке.