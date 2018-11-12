Врио главы Башкирии запретил чиновникам говорить слово "невозможно"

По словам Хабирова, это заставляет его сомневаться в профпригодности госслужащих.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании отчитал чиновника за слово "невозможно" и запретил подчинённым его использовать. Такую реакцию у него вызвало заявление мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева о том, что "невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ".

— Я прошу при мне слово "невозможно" не употреблять... Если вы мне сходу заявляете, что невозможно, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности, — заявил глава республики.

Хабиров подчеркнул, что просит подчинённых не в собственной семье навести порядок, а в должностных обязанностях. Глава Башкирии призвал подчинённых оставить слово "невозможно" для внутреннего употребления.

Ранее Радий Хабиров запретил местным чиновникам жаловаться на снежные заносы и отсутствие снегоуборочной техники.