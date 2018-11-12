Морозненько. Сегодняшняя ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москвичи пережили самую холодную ночь: температура воздуха к утру понедельника упала до минус семи градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— Остальные ночи на этой неделе будут такими же морозными: температура будет держаться на уровне минус пяти — минус семи градусов, — приводит слова синоптика ТАСС.

Сейчас столбики термометра показывают –5, ожидается, что днём будет –1 °C. Ранее сообщалось, что морозы в столицу принёс арктический антициклон.