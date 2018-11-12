Производители медицинских изделий заявили об их возможном дефиците с 2021 года

Это связано с введением нового механизма их регистрации на территории РФ по правилам Евразийского экономического союза.

Союз представителей торговых и промышленных предприятий в медицине "Медицинские ресурсы" допустил дефицит ряда разновидностей медицинских изделий с российского рынка с 2021 года. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на письмо объединения.

— Может сложиться ситуация, при которой с рынка исчезнет ряд наименований медицинских изделий, что повлечёт за собой ухудшение, —говорится в тексте письма.

Все медицинские изделия, которые распространяются в странах — членах ЕАЭС по правилам должны пройти полную процедуру регистрации до 31 декабря 2021 года.

В России данный механизм начал работать во второй половине 2018 года. Это означает, что срок перерегистрации всех изделий составляет менее трёх лет.

Согласно подсчётам "Медресурсов", вывод продукции на рынок ЕАЭС может составить 1,5–2 года. В России действует уже 37 тысяч регистрационных удостоверений, а в среднем Росздравнадзор в год регистрирует около 1,5 тысячи продуктов. Таким образом, на перерегистрацию всех изделий может уйти до 20 лет.

Срок переходного периода при этом должен быть продлён до 2031 года, по словам специалистов.