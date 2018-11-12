Уберёг бронежилет. Сибиряк напал на росгвардейца, вынув клинок из ... костыля

Магазинный вор, которого задержали за кражу бутылки водки, оказался не так-то прост.

Необычная попытка ограбления магазина произошла на днях в Новосибирске. По версии следствия, 9 ноября 42-летний покупатель взял с прилавка бутылку спиртного и начал распивать прямо в торговом зале. Оплачивать своё пиршество мужчина отказался, поэтому продавщице пришлось обратиться в правоохранительные органы.

— На место прибыли сотрудники Росгвардии, однако мужчина не подчинился их законным требованиям, — сообщили Лайфу в региональном СУ СКР. — Он открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанёс сотруднику полиции удар в область груди.

От тяжёлых травм полицейского уберёг бронежилет. А вот в отношении воришки теперь возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее Лайф сообщал, что жителя Курганской области приговорили к шести годам колонии особого режима после того, как он накинулся с топором на сотрудников Росгвардии. Остановить его смог лишь выстрел из табельного оружия, когда пуля попала мужчине в бедро.