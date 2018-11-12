"Смогла реализовать всё, что хотела". Глава протокола Медведева покидает пост

Марина Ентальцева выразила благодарность Владимиру Путину, который пригласил её на работу в Кремль.

Свой пост после почти двух десятков лет службы покидает руководитель протокола премьер-министра, заместитель главы аппарата кабинета министров Марина Ентальцева. Об этом она сообщила ТАСС.

— Почти 20 лет работы в протоколе — это большой срок, — сказала Ентальцева. —Конечно, я очень благодарна и Владимиру Путину, который пригласил меня на работу в Кремль, и Дмитрию Медведеву, который предложил возглавить протокол сначала президента, а затем председателя правительства.

Глава протокола премьера отметила, что ей нравится её работа, коллектив, однако за эти годы она "смогла реализовать всё, что хотела, и пришло время для новых людей и идей".

По словам Ентальцевой, она планирует продолжить работу в фонде "Сколково". Там она надеется применить свой опыт и принести пользу.