Американские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Россия уменьшает свою зависимость от доллара. Об этом говорится в материале американской деловой газеты The Wall Street Journal. Издание связывает такую позицию России с ожиданием новых ограничений со стороны США, которые возможны в конце ноября.
— Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему, — говорится в статье.
Так, газета отмечает, что вклады частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках снизились в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году. Помимо того, доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году.
Издание подтверждает, что Россия и Китай увеличили двустороннюю торговлю в рублях и юанях в четыре раза в течение четырёх лет — до 19%. Российские официальные лица предлагали Ирану и Турции применять национальные валюты в торговле нефтью, но пока это не так результативно, отмечается в публикации.
Газета констатирует, что Россия даёт отпор "гегемонии американской валюты", как и многие другие страны. Также газета заявляет, России будет чрезвычайно трудно отказаться от доллара, поскольку страна полагается в значительной степени на экспорт нефти и газа.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что отказаться от доллара в масштабах страны — "это не платформу на шпильки поменять".
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