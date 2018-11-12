Американские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Тем не менее пока это сделать не так легко, поскольку страна зависит от экспорта нефти и газа.

Россия уменьшает свою зависимость от доллара. Об этом говорится в материале американской деловой газеты The Wall Street Journal. Издание связывает такую позицию России с ожиданием новых ограничений со стороны США, которые возможны в конце ноября.

— Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему, — говорится в статье.

Так, газета отмечает, что вклады частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках снизились в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году. Помимо того, доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году.

Издание подтверждает, что Россия и Китай увеличили двустороннюю торговлю в рублях и юанях в четыре раза в течение четырёх лет — до 19%. Российские официальные лица предлагали Ирану и Турции применять национальные валюты в торговле нефтью, но пока это не так результативно, отмечается в публикации.

Газета констатирует, что Россия даёт отпор "гегемонии американской валюты", как и многие другие страны. Также газета заявляет, России будет чрезвычайно трудно отказаться от доллара, поскольку страна полагается в значительной степени на экспорт нефти и газа.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что отказаться от доллара в масштабах страны — "это не платформу на шпильки поменять".