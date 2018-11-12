Побесить Крида? Билан опубликовал видео с Дарьей Клюкиной

Певец Дима Билан снял видео вместе с бывшими участницами шоу "Холостяк" Дарьей Клюкиной и Викторией Коротковой. Отметим, что Клюкина стала победительницей шестого сезона, героем которого был Егор Крид.
После проекта любовные отношения у пары не сложились, однако они не раз публиковали совместные фото и видео. Поклонники возмущались, когда Крид долгое время не упоминал про Клюкину. "Где пост про Дашу?" — десятки комментариев с этим текстом писали на странице исполнителя в "Инстаграме".
Над этим и пошутили Клюкина с Биланом. Певец поинтересовался, почему все ищут Дашу. Она ответила, что никуда не сбегала, а также завела новый хештег #Дашаздесь.
Клюкина также рассказала поклонникам, что снялась в клипе Билана.
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