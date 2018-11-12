Росстандарт предсказал будущее лидерство страны в области беспилотных авто

Как отметил глава ведомства, РФ превзойдёт оппонентов благодаря повышению точности определения времени и частоты.

В России к 2025 году будет более 20 тысяч беспилотных автомобилей, а через 25 лет их количество увеличится до 11 миллионов. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, РФ уже обеспечено будущее лидерство в технологиях беспилотного транспорта благодаря повышению точности определения времени и частоты. Абрамов пояснил, что имеет ввиду разработанные российскими учёными сверхточные часы.

— Они предназначены для наиболее точного воспроизведения единицы частоты — герца, а следовательно и единицы времени — секунды. Проще говоря, это самый современный эталон времени и частоты, — уточнил руководитель Росстандарта.

Как отметил Абрамов, данные устройства уже используются на навигационных спутниках. По словам собеседника агентства, сверхточные часы на холодных атомах стронция разработаны сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).