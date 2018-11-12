Прокуратура проверяет школу, где учительница унизила девочку из-за дырки в кофте

Прокуратура начала проверку школы в Холмске Сахалинской области, где учительница унижала девочку на уроке из-за дырочки в кофте. Об этом говорится на сайте надзорного органа.

— Органами региональной прокуратуры организована проверка по информации СМИ об унижении ученицы учительницей средней общеобразовательной школы № 1, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, педагог довела школьницу до слёз на уроке, назвав её приёмной из-за дырочки на одежде. Позднее стало известно, что учительница уволилась после огласки инцидента.