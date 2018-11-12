Атмосферное давление в Москве обновило рекорд 1993 года

По данным синоптиков, за последние сутки показатели столбиков барометров выросли почти на пять единиц.

Атмосферное давление в Москве обновило рекордный показатель 25-летней давности для 12 ноября, достигнув показателя в 770 мм рт. столба. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

— Атмосферное давление в Москве за последние сутки выросло почти на 5 единиц, достигнув экстремально высоких 770 мм рт. ст., — уточнил представитель метеослужбы.

По его словам, прежний рекорд в 767 мм рт. ст. был зафиксирован в столице 12 ноября 1993 года.

Ранее Лайф писал, что москвичи пережили самую холодную ночь: температура воздуха к утру 12 ноября упала до минус семи градусов. Ожидается, что температура воздуха в столице на текущей неделе будет держаться на уровне минус пяти — минус семи градусов.