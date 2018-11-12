В Москве оборвавшийся кабель упал на машины в тоннеле — видео

Перекрыты правый и средний ряды дороги в сторону центра на протяжении трёх километров.

На въезде в Волоколамский тоннель в Москве ограничено движение из-за оборвавшегося провода. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

— В Волоколамском тоннеле по направлению в центр произошёл обрыв кабеля. Для въезда в тоннель перекрыты правый и средний ряды.

Отмечается, что перекрыты правый и средний ряды дороги на протяжении трёх километров. В настоящее время службы выясняют принадлежность кабеля. В ЦОДД посоветовали водителям объезжать данный участок.

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