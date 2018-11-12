ГИБДД предлагает ввести штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение

А в Минтрансе считают, что на такую же сумму нужно штрафовать за нарушения при проезде железнодорожных путей.

В Госавтоинспекции разработали законопроект, который предусматривает штраф за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

— Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введён в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере пяти тысяч рублей, — приводит слова Черникова ТАСС.

По его словам, также в Госдуму внесён проект закона от Минтранса, который предложил на такую же сумму наказывать за нарушение при проезде через железнодорожные пути. Ещё одно предложение министерства — прописать в законе ответственность предпринимателей и компаний за выпуск на линию машин без технического контроля.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили увеличить в 25 раз штрафы за зацепинг — проезд на вагонах электричек.