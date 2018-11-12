Названы имена, которые россияне чаще всего предлагали присвоить аэропортам

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Названы имена, которые россияне чаще всего предлагали присвоить аэропортам

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Фото: © Pixabay/Fuzz

В рамках завершившегося этапа конкурса "Великие имена России" было опрошено 37,6 тысячи респондентов.

Россияне при проведении опроса о присвоении аэропортам имён великих соотечественников чаще всего предлагали называть воздушные гавани в честь маршала СССР Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Он напомнил, что имена великих соотечественников предлагается дать 47 аэропортам в 39 регионах. В рамках завершившегося этапа конкурса "Великие имена России" было опрошено 37,6 тысячи респондентов.

— Чаще всего упоминался Георгий Константинович Жуков — в пяти аэропортах. За ним Туполев и Менделеев; вот эти три деятеля, которые были номинированы для пяти аэропортов, — сказал Фёдоров.

<p>Фото: © L!FE</p>

Ещё четыре аэропорта граждане России предложили назвать в честь учёного Сергея Королёва, поэта Александра Пушкина, императора Петра I и геолога Фармана Курбан оглы Салманова.

Теперь стартует другой этап конкурса, в ходе которого по каждой воздушной гавани будет принято окончательное решение.

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