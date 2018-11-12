СМИ заявили о проверке ЦБ РФ готовности банков к сбору биометрии граждан

Центробанк РФ начал проверку готовности финансовых организаций к снятию биометрических данных граждан, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

По словам одного из глав регионального банка, 9 ноября учреждение получило письмо от Банка России с требованием доложить о процессе сбора биометрических данных.

Также источник в другом банке рассказал изданию, что глав филиалов компании приглашали в Центробанк для доклада о внедрении процедуры сбора биометрии.

— Всем задавали одинаковые вопросы: ведётся ли сбор, и если нет, то когда начнётся и какова готовность к нему, — приводит газета слова собеседника в банке.

Напомним, о том, что ряд российских банков начал подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов, стало известно ещё годом ранее.