Евро упал ниже 1,13 доллара впервые более чем за год

Курс американского доллара сегодня продолжает расти после того, как завершил подъёмом четвёртую неделю подряд. При этом страхи насчёт бюджетных разногласий Правительства Италии и Еврокомиссии стали одной из причин падения евро ниже отметки $1,13 впервые более чем за год. Также негативом для еврорынка выступают события вокруг Брексита.

В воскресном выпуске The Times говорилось, что ещё четыре британских министра хотят подать в отставку из-за планов главы Правительства Великобритании Терезы Мэй в отношении выхода королевства из Евросоюза.

Европейская валюта торгуется сегодня утром в районе $1,1275 против $1,1336 на закрытие прошлой сессии.

По мнению аналитиков Saxo Bank, в экономике европейской зоны видно устойчивое замедление и всё шире распространяется понимание, что Евросоюз и в особенности ФРГ плохо подготовлены к глобальной торговой войне или даже просто к общему замедлению роста с учётом серьёзного профицита счёта текущих операций государства.