Под Полтавой повалили памятник Ленину, несмотря на протесты местных жителей

Местная полиция заявила, что монумент является бесхозным, поэтому руководство может его убрать.

На Украине под Полтавой неизвестные снесли памятник, несмотря на то что местные жители решили его не демонтировать. Об этом сообщает издание "Левый берег".

Отмечается, что вопрос о демонтаже выносился на сессию сельсовета, но инициативу не поддержали местные жители. Позднее местная полиция заявила, что бюст Ленина не состоит на балансе сельсовета, то есть считается "бесхозным", поэтому руководство села ничего не нарушит, если снесёт его.

Вместе с тем правоохранители заявили, что не знают, кто повалил памятник вместе с постаментом в ночь на 11 ноября.