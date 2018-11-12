Медведев освободил Ентальцеву от должности главы протокола премьера

Марину Ентальцеву освободили от должности руководителя протокола премьер-министра России. Соответствующий указ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.
— Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об освобождении Ентальцевой Марины от должности руководителя протокола председателя правительства по её просьбе, — говорится в сообщении.
Место Ентальцевой занял бывший директор департамента протокола кабмина Сергей Соболев. Указ о его назначении подписал Медведев.
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